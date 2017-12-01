Возможность успешной приватизации банка, созданного на базе санируемых Центробанком «ФК Открытие» и Бинбанка, совладелец Альфа-Банка Петр Авен считает фантазией. Такое мнение он высказал в интервью «Коммерсанту», опубликованном в пятницу.



«Разговоры о том, что потом этот банк будет успешно приватизирован, я считаю некоей фантазией. Пока мы видим, что будет создаваться большой государственный институт, и мне это действительно не очень симпатично. Но Эльвиру Набиуллину (главу ЦБ. — Прим. ред.) трудно обвинять — это общий тренд развития нашей экономики», — сказал Авен.

Он выразил уверенность, что глава ЦБ «не является сторонником такого огосударствления, но это то, с чем она не может бороться».

Авен согласился с растущей ролью государства в банковской системе, а также высказал беспокойство по поводу огосударствления экономики в целом.

«Если честно, идет огосударствление экономики в целом, что во многом связано и с внешними факторами, это общий тренд. Конечно, и доля государственных банков растет. Если в 2008 году, например, в розничном секторе доля банков с госучастием составляла 45%, сейчас — 62%. Три года назад 48 банков были под контролем государства, сейчас их 55, притом что общее количество банков сократилось на 57%», — прокомментировал банкир.

По его мнению, новая схема санации (через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ) к этому подталкивает. В качестве примера он привел те же «Открытие» и Бинбанк.

«Эти банковские проблемы, к счастью для ЦБ, возникли на фоне очень низкой инфляции. Кроме того, в 2017 году корпоративное банковское кредитование стагнирует, поэтому банки приток депозитов размещают на счетах в ЦБ. У меня есть цифры, что объем депозитов на этих счетах сейчас составляет 1,3 триллиона рублей, с начала года он вырос на 0,7 триллиона рублей. Банки получают новые деньги, которые не передаются в экономику, поэтому эмиссионное финансирование не приведет ее к наводнению деньгами. Так что фундаментальных макроэкономических последствий сегодняшняя ситуация в банковской системе не имеет», — говорит Авен.

Но дальше, по его мнению, положение дел может измениться. Банкир согласен с тем, что «ЦБ играет главную и важнейшую роль в подавлении инфляции», но указывает и на наличие сезонных факторов.

«Так, урожай сельхозпродукции очень большой, что тоже сыграло против инфляции. Поэтому если сегодня решение о санации через механизмы с госучастием не имеет инфляционных последствий, это не значит, что подобные решения не приведут к ним в будущем», — поясняет Авен.

Дальнейшее огосударствление экономики он считает неэффективным. «В корпоративном кредитовании доля госбанков сегодня 70%. Если дальше будет развиваться по той же схеме, как сейчас... Ну куда это? Дальнейшее огосударствление эффективным не является», — заключил банкир.

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже. Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения. В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупный универсальный банк. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.