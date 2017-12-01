Затраты «МегаФона» на исполнение требований «пакета Яровой» по хранению информации могут составить 35—40 млрд рублей суммарно за пять лет. Такую оценку привел в беседе с журналистами генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.



«Реализация «закона Яровой» будет второй итерацией СОРМ (системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий). Он может потребовать 35—40 миллиардов рублей суммарно в течение пяти лет», — сказал он.

«Я исхожу из предпосылок, что данные нужно будет хранить один месяц, разговоры — шесть месяцев, а оборудование будет российским», — уточнил глава «МегаФона».

«Антитеррористический пакет» с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый «тяжелый» контент — изображения, звуки и видеоинформацию — операторы должны хранить до полугода. Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.