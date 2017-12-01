Банк России приказом от 30 ноября отозвал лицензии на осуществление страхования у рязанского ООО «Муниципальная страховая компания «Страж» им. С. Живаго (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0413). Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте ЦБ, то есть с пятницы, 1 декабря.

В частности, отозваны лицензии «Стража» на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Как поясняют в Центробанке, данное решение принято в связи с неустранением компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия ее лицензий приказом от 17 августа 2017 года, а именно в связи с несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Страховщик, чья лицензия была отозвана, обязан не позднее чем на следующий день уведомить об этом страхователей и перестраховщиков, как и о дате и факте досрочного прекращения договоров страхования и перестрахования, напоминают в ЦБ. При этом компания должна исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.

В сообщении регулятора указывается, что после отзыва лицензий у МСК «Страж» им. С. Живаго ее полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств продолжают свое действие. По закону об ОСАГО в случаях, если страховая выплата по обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности, компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, осуществляется профессиональным объединением страховщиков — Российским союзом автостраховщиков.

Между тем в начале сентября этого года стало известно, что «Страж» передает страховой портфель по ОСАГО другому базирующемуся в Рязани страховщику — АО «СК «Опора». Уведомление было опубликовано на сайте МСК «Страж» за подписью руководителя временной администрации, которая действовала в компании с июня этого года.



Напомним, регулятора не устроил план по восстановлению платежеспособности МСК «Страж», необходимость в котором возникла, поскольку по итогам 2016 года ему пришлось создать большие резервы по ОСАГО. Это привело к убытку, который ударил по капиталу. Согласно отчетности «Стража» по МСФО, в 2016 году страховщик активно создавал провизии — за год они выросли на 1 млрд до 2,9 млрд рублей. Капитал за 2016 год сократился более чем в четыре раза — до 51,7 млн рублей.