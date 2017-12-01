Основателем площадки электронной торговли Joom оказался бывший гендиректор социальной сети «Одноклассники» и вице-президент Mail.Ru Group по социальным сетям (покинул компанию в конце 2014 года) Илья Широков, рассказали РБК три источника на рынке интернет-ретейла.



Joom появился в магазинах приложений в июне 2016 года. Согласно рейтингам App Annie, на 29 ноября Joom занимал четвертое место среди Android-приложений в категории «шоппинг» в России и 150-е место — в США. В российском App Store у проекта сейчас 13-е место среди всех приложений и четвертое в категории «покупки».

Широков пришел в «Одноклассники» в конце 2009 года и курировал проект в фонде DST Юрия Мильнера и Алишера Усманова, которому тогда принадлежала соцсеть и другие активы Mail.Ru Group. Широков также известен как основатель другой соцсети — «Мой круг», которую он продал в 2007 году «Яндексу».

Илья Широков отказался от комментариев.