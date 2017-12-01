Внешэкономбанк (ВЭБ) рассчитывает на продажу в 2018 году своей «дочки» на Украине — Проминвестбана. Об этом заявил глава ВЭБа Сергей Горьков.



«Мы находимся в финальной стадии по продаже, ожидаем решения регуляторных органов. Уверен, в начале следующего года сделка будет закончена», — сказал Горьков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на следующий год запланированы также продажи «Глобэкса» и Связь-Банка, которые «представляют собой хорошие объекты для покупки». «Мы считаем, что это, скорее всего, будет в следующем году», — отметил он, говоря о продаже финучреждений.

Горьков считает, что оба банка по итогам года покажут прибыль. «Впервые за десять лет «Глобэкс» показал прибыль. Она не такая фундаментально большая, как у Связь-Банка, но важно, что этот банк здоровый», — сказал глава ВЭБа.

