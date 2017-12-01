Ижевский БыстроБанк вводит новый вклад «Новогодний».

Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей, сроки — от 91 до 180 дней и от 181 до 270 дней. Средства привлекаются под 8% и 8,25% годовых соответственно. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.



«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.