Ижевский БыстроБанк вводит новый вклад «Новогодний».

Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей, сроки — от 91 до 180 дней и от 181 до 270 дней. Средства привлекаются под 8% и 8,25% годовых соответственно. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.

БыстроБанк ПАО «БыстроБанк» — средний по размеру активов региональный банк (Удмуртия), ориентированный на розничное кредитование, привлечение средств граждан во вклады, операции на валютном рынке. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. Финансовая организация является крупнейшим банком Удмуртии.

 

На текущий момент основные бенефициары банка — сын основателя и президента группы компаний «Ланит» Георгия Генса, член совета директоров Филипп Генс, член совета директоров Сергей Тихомиров, Михаил Яковлев (у всех троих по 19,97%), член совета директоров Сергей Моховиков (14,29%), основатель консалтинговой компании FinPoint Сергей Будкин (9,99%, член совета директоров БыстроБанка, украинского ООО «Простобанк Консалтинг», ОАО «КБ «Хлынов»), член совета директоров, председатель правления банка Владислав Колпаков (9,99%), Надежда Успенская (5,82%).


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 36,95 млрд рублей (115-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,01 млрд, кредитный портфель — 25,22 млрд, обязательства перед населением — 23,60 млрд.