Ижевский БыстроБанк вводит новый вклад «Новогодний».
Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей, сроки — от 91 до 180 дней и от 181 до 270 дней. Средства привлекаются под 8% и 8,25% годовых соответственно. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 36,95 млрд рублей (115-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,01 млрд, кредитный портфель — 25,22 млрд, обязательства перед населением — 23,60 млрд.