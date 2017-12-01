Банк России порой принимает не вполне оправданные дискриминационные решения. Такое мнение совладелец Альфа-Банка Петр Авен высказал в интервью «Коммерсанту», опубликованном в пятницу. Авен указал на различия в требованиях к частным и государственным банкам.



«ЦБ порой принимает не вполне оправданные дискриминационные решения. В частности, мы сталкиваемся с тем, что давление на частные и государственные банки разное. То, что требуют от нас, зачастую не требуют от государственных банков», — сказал банкир.

Прежде всего, уточнил он, это касается нормативов, в частности требований по нормативам Н25 (максимальный риск на связанное с банком лицо) и Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков).

«Если их применять в соответствии с инструкциями ЦБ, то у нас, например, достаточно жесткая ситуация по компаниям Х5 Retail Group и «ВымпелКом» (входят в «Альфа-групп». — Прим. ред.), тогда как в некоторых государственных банках практически 70% клиентов и заемщиков связаны между собой, но регулятор на это не обращает внимания», — посетовал Авен.

Он не стал уточнять, какие кредитные организации он имел в виду. «Я бы не хотел с негативной стороны обсуждать другие банки», — сказал банкир.

Вместе с тем он согласился с решениями регулятора отправить на санацию «ФК Открытие» и Бинбанк, а у «Югры» — отозвать лицензию.

«Я поддерживаю эту позицию, потому что ситуации действительно совершенно разные. «Открытие» и Бинбанк были вполне рыночными банками, работавшими с большим количеством заемщиков, имели большие межбанковские отношения, в то время как «Югра» в основном кредитовала основного акционера. С точки зрения влияния на систему это два разных сюжета. Плохо то, что отзыв лицензии не был изначально четко и ясно объяснен, хотя я сторонник мотивированного суждения и права ЦБ принимать подобные решения самостоятельно», — прокомментировал Авен.