Банк «Международный Финансовый Клуб» принял решение повысить ставки по вкладу «МФК Максимум».
Доходность депозита составит 7,9—8% годовых (вместо 6,9—7,4%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Сроки привлечения средств — шесть и 12 месяцев.
Дополнительные взносы предусмотрены в первые 30 дней с даты заключения договора.
Проценты выплачиваются в конце срока.
АО «АКБ «Международный финансовый клуб» — крупный по размеру активов столичный банк, контролируемый известными российскими бизнесменами. Небольшая сеть продаж банка представлена в городах различных регионов РФ. Основными направлениями деятельности фининститута являются обслуживание расчетных счетов, привлечение средств на депозиты и кредитование корпоративных клиентов, а также привлечение средств состоятельных частных лиц. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
На текущий момент бенефициарами кредитной организации являются учредитель группы «Онэксим» Михаил Прохоров (47,45%), собственник группы «Ренова» и совладелец «Русала» Виктор Вексельберг (39,42%), супруга главы ГК «Ростехнологии» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова (13,14%). Ранее в состав акционеров входил Сулейман Керимов, но в ноябре 2012 года его доля была продана группе «Онэксим». Стоит отметить, что топ-менеджмент банка представлен преимущественно выходцами из Росбанка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 54,96 млрд рублей (91-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,68 млрд, кредитный портфель — 26,88 млрд, обязательства перед населением — 20,41 млрд.