АО «АКБ «Международный финансовый клуб» — крупный по размеру активов столичный банк, контролируемый известными российскими бизнесменами. Небольшая сеть продаж банка представлена в городах различных регионов РФ. Основными направлениями деятельности фининститута являются обслуживание расчетных счетов, привлечение средств на депозиты и кредитование корпоративных клиентов, а также привлечение средств состоятельных частных лиц. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.

На текущий момент бенефициарами кредитной организации являются учредитель группы «Онэксим» Михаил Прохоров (47,45%), собственник группы «Ренова» и совладелец «Русала» Виктор Вексельберг (39,42%), супруга главы ГК «Ростехнологии» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова (13,14%). Ранее в состав акционеров входил Сулейман Керимов, но в ноябре 2012 года его доля была продана группе «Онэксим». Стоит отметить, что топ-менеджмент банка представлен преимущественно выходцами из Росбанка.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 54,96 млрд рублей (91-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,68 млрд, кредитный портфель — 26,88 млрд, обязательства перед населением — 20,41 млрд.