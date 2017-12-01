Банк «Агророс» повысил ставки по двум вкладам.

«Неделька» (от 100 тыс. рублей на семь дней) теперь открывается под 7,01% (ранее — под 6,61%).

«Медовый месяц» (от 20 тыс. рублей на 31 день) можно разместить под 7,11% вместо 6,71%. Оба депозита можно пополнять.

Проценты выплачиваются в конце срока.