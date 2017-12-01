Банк «Агророс» повысил ставки по двум вкладам.
«Неделька» (от 100 тыс. рублей на семь дней) теперь открывается под 7,01% (ранее — под 6,61%).
«Медовый месяц» (от 20 тыс. рублей на 31 день) можно разместить под 7,11% вместо 6,71%. Оба депозита можно пополнять.
Проценты выплачиваются в конце срока.
АО «Банк «Агророс» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Саратове и ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в меньшей степени — на кредитование физлиц. Активен на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических лиц и коммерческих предприятий.
Ключевым бенефициаром банка является известный бизнесмен и политик Аркадий Евстафьев (93,77%). Другие акционеры — Владимир Чистяков (2,37%), Игорь Птицын и Виталий Грашкин (по 1,59%). Оставшаяся часть акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 6,15 млрд рублей (277-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,12 млрд, кредитный портфель — 1,73 млрд, обязательства перед населением — 3,02 млрд.