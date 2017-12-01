Банк России 1 декабря выпускает в обращение три серебряные монеты номиналом 1 рубль в серии «Вооруженные Силы Российской Федерации» (Мотострелковые войска).

На оборотной стороне одной монеты расположена эмблема Сухопутных войск ВС России, на второй монете изображены красноармеец, Спасская башня Московского Кремля и бронеавтомобиль БА-27, на третьей — современный пехотинец и боевая машина пехоты «Армата». Тираж каждой из монет — 5 тыс. штук.







В серии «Вооруженные силы Российской Федерации» с 2005 года выпущена уже 21 монета, напоминают в ЦБ.