Уралкапиталбанк предлагает открыть вклад «Новогодний».
Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей. Срок — 350 дней. Процентная ставка составляет 8% годовых. Пополнение возможно в течение первых 30 дней. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет вкладчика.
«Досрочное расторжение и автоматическая пролонгация договора осуществляются на условиях вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Ушева.
ООО «УралКапиталБанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Башкортостан. Ключевые направления деятельности — кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц (75,1%). На текущий момент участниками банка выступают члены совета директоров Дамир Камилов (91,16%) и Виталий Поляков (8,84%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,83 млрд рублей (241-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,01 млрд, кредитный портфель — 6,37 млрд, обязательства перед населением — 5,88 млрд.