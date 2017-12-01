ООО «УралКапиталБанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Башкортостан. Ключевые направления деятельности — кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц (75,1%). На текущий момент участниками банка выступают члены совета директоров Дамир Камилов (91,16%) и Виталий Поляков (8,84%).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,83 млрд рублей (241-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,01 млрд, кредитный портфель — 6,37 млрд, обязательства перед населением — 5,88 млрд.