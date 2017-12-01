Глава Банка Франции Франсуа Вилеруа де Гало назвал биткоин спекулятивным инструментом и предупредил, что инвестирующие в него граждане делают это «на свой страх и риск». Его слова передает агентство Reuters.



«Нужно признать: биткоин — это никакая не валюта, даже не криптовалюта. Это спекулятивный инструмент. Его ценность и крайняя волатильность не имеют никакой экономической основы, за это никто не несет ответственности», — заявил де Гало на пресс-конференции в Пекине.

«Банк Франции напоминает тем, кто вкладывает средства в биткоины, что они делают это исключительно на свой страх и риск», — подчеркнул он.