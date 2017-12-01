ПАО «МегаФон» объявило финансовые и операционные результаты телеком-сегмента за III квартал 2017 года.

Выручка сегмента увеличилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 84,7 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 28% и достигла 8,1 млрд. Чистый долг телеком-сегмента на 30 сентября 2017 года составил 233,1 млрд рублей.

Показатель OIBDA увеличился на 3,3% до 33,3 млрд рублей, показатель CAPEX — на 7,7% до 12,5 млрд.

Число мобильных абонентов на 30 сентября 2017 года существенно не изменилось по сравнению с прошлым годом и составило 77,2 млн человек.

«В третьем квартале мы работали на укрепление позитивных трендов на российском телекоммуникационном рынке, что привело к улучшению результатов коммерческой деятельности. Хорошие операционные результаты в мобильном сегменте обусловлены ростом выручки от передачи данных на 7,5%, — комментирует генеральный директор компании «МегаФон» Сергей Солдатенков. — Но мы по-прежнему ожидаем, что потенциальные ухудшения макроэкономических условий, высокая конкуренция на рынке и изменения законодательства в телекоммуникационной отрасли могут негативно повлиять на выручку и прибыль в будущем. Мы стремимся уменьшать влияние отрицательных факторов».

Глава компании подчеркнул, что «МегаФон» активно участвует в обсуждении плана мероприятий по реализации государственной программы «Цифровая экономика», исследует и тестирует возможности технологии 5G: мобильный оператор уверен, что в будущем эта технология обеспечит ему существенные конкурентные преимущества.



Солдатенков сообщил, что компания, основываясь на текущей рыночной ситуации и результатах деятельности, обновила прогноз показателя OIBDA на 2017 год, установив его на уровне 118 млрд рублей. В отношении сервисной выручки сохранен прогноз нулевого или незначительного роста, также сохранен прогноз по показателю CAPEX в пределах 55—60 млрд рублей.

