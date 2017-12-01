Калининградский Энерготрансбанк с 1 декабря ввел два новых вклада.

Депозит «Зимние каникулы» доступен под 7,4% годовых, а при оплате через банк страховых продуктов (от ООО «СК «ВТБ Страхование» или ПАО «СК «Росгосстрах» на сумму от 799 рублей) — под 7,55%.

«Зима Онлайн» открывается только через интернет-банк под 7,65% годовых.

Минимальная сумма обоих вкладов — 100 тыс. рублей. Срок размещения — от трех до шести месяцев. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Предложения действуют до 31 января 2018 года.

«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. При открытии вклада «Зимние каникулы» на сумму от 500 тысяч рублей осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой банковской карты Masterсard Express Card или Visa Express Card сроком на три года», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.

Энерготрансбанк АО «КБ «Энерготрансбанк» — средний по размеру активов региональный банк (Калининград), ориентированный на кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады, операции на валютном рынке и с ценными бумагами. Основные источники фондирования — средства корпоративных клиентов и собственный капитал.

 

На текущий момент кредитная организация имеет довольно дифференцированную структуру собственников, в которой много миноритарных владельцев. Общее количество акционеров банка — более 603 тыс. (110 юридических лиц, остальные — физические лица). Основными бенефициарами банка являются член совета директоров и совладелец АО «Автотор» Владимир Щербаков (48,7%) и Дмитрий Иванов (6,75%). Акционеры-миноритарии контролируют 44,55%, в их числе более 600 тыс. инвесторов ОАО «Народный фонд».


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 30,39 млрд рублей (132-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,89 млрд, кредитный портфель — 7,41 млрд, обязательства перед населением — 6,84 млрд.