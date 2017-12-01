Калининградский Энерготрансбанк с 1 декабря ввел два новых вклада.

Депозит «Зимние каникулы» доступен под 7,4% годовых, а при оплате через банк страховых продуктов (от ООО «СК «ВТБ Страхование» или ПАО «СК «Росгосстрах» на сумму от 799 рублей) — под 7,55%.

«Зима Онлайн» открывается только через интернет-банк под 7,65% годовых.

Минимальная сумма обоих вкладов — 100 тыс. рублей. Срок размещения — от трех до шести месяцев. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Предложения действуют до 31 января 2018 года.



«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. При открытии вклада «Зимние каникулы» на сумму от 500 тысяч рублей осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой банковской карты Masterсard Express Card или Visa Express Card сроком на три года», — указывает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.