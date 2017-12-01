Банк «Форштадт» ввел вклад «Зимний».

Денежные средства принимаются в сумме от 50 тыс. рублей сроком на 370 дней. С первого по 100-й день начисляется 7%, со 101-го по 200-й день — 6,5%, со 201-го по 370-й день — 6% годовых. Таким образом, доходность вложения за полный срок составит 6,41% годовых. Дополнительные взносы принимаются не позднее 30 дней до окончания срока договора. Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет.

«Расходные операции в течение срока депозита не допускаются. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Юлия Ушева.

Предложение действительно по 28 февраля 2018 года.