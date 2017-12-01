Райффайзенбанк с 1 декабря предлагает вклад «Прибыльный сезон». Оформить его можно в рублях на 91, 181 и 366 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Доходность составит 5,2—6% годовых.
Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
Открыть депозит можно до 12 января 2018 года.
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИМПЭКСБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков по размеру активов, и в топ-10 по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент единственным акционером банка выступает «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» с долей в 100%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 848,73 млрд рублей (13-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 129,53 млрд, кредитный портфель — 562,51 млрд, обязательства перед населением — 361,17 млрд.