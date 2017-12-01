Райффайзенбанк с 1 декабря предлагает вклад «Прибыльный сезон». Оформить его можно в рублях на 91, 181 и 366 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Доходность составит 5,2—6% годовых.

Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Открыть депозит можно до 12 января 2018 года.