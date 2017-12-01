Сервис по заказу такси «Яндекс.Такси» с 1 декабря ввел программу страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех регионах присутствия РФ.

«Все поездки, совершенные c «Яндекс.Такси» в России после 0:00 1 декабря (по местному времени), застрахованы на 2 миллиона рублей. Застрахованы здоровье и жизнь», — говорится в сообщении сервиса.

Каждому пострадавшему в результате ДТП пассажиру или водителю полагается компенсация:

при травме: до 2 млн рублей, в зависимости от степени тяжести;

при инвалидности: до 2 млн рублей, в зависимости от группы инвалидности;

при смерти: 2 млн рублей, компенсацию получат наследники.

Сумма всех страховых выплат по одному страховому случаю не может превышать 2 млн рублей на одно застрахованное лицо.



Кроме того, в «Яндекс.Такси» напомнили, что по закону все участники ДТП, в том числе пострадавшие, должны ждать приезда сотрудников ГИБДД. «Если вы получили тяжкие травмы и покинули место происшествия на скорой, то сотрудники медучреждения обязаны передать в ГИБДД, что забрали вас с места аварии. Эта информация будет приобщена к делу, и вы будете указаны в качестве пострадавшего в протоколе ГИБДД. Протокол всегда составляется по результатам разбора происшествия. На основе разбора страховщик сможет выплатить компенсацию», — отметили в сервисе.