Денежная база РФ в узком определении на 24 ноября составила 9 трлн 281,1 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте Банка России.



По состоянию на 17 ноября показатель равнялся 9 трлн 399,6 млрд рублей. Таким образом, за неделю денбаза уменьшилась на 118,5 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ. Еженедельные показатели приводятся на конец отчетной даты.