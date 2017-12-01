Банк России в ходе работы с собственниками «ФК Открытие» смог вернуть в банк активы на сумму 31 млрд рублей и денежные средства в объеме 15 млрд. Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.
При этом, по словам Поздышева, дополнительные активы балансовой стоимостью 79 млрд рублей, включая акции Polymetal International Plc, Киви Банк, ВТБ и бизнес-центр «Вивальди-плаза», пока не зашли в периметр банка, но проходят процесс оценки и оформления. Кроме того, ЦБ сейчас проверяет ряд сделок, которые были заключены до введения временной администрации, по некоторым сделкам с признаками вывода активов регулятор уже обратился в Генпрокуратуру.
«Мы оспариваем сделки, если видим, что они осуществлялись явно с убытком для банка и топ-менеджмент, который эти решения принимал, понимал это», — цитирует Bloomberg слова Поздышева. Он также отметил, что оценка отрицательных чистых активов банка «Открытие» и вошедших в санацию финансовых компаний, достигшая к 1 ноября 300 млрд рублей, может быть уточнена «в сторону ухудшения». Такая ситуация сложилась из-за того, что материнская компания банка АО «Открытие Холдинг» в результате размещения облигаций оказалась крупным заемщиком как банка, так и его пенсионных фондов.
«Основной вопрос для дальнейшего финансового оздоровления группы «Открытие» — это вопрос активов, которые приобретались и финансировались средствами, привлеченными холдингом «Открытие" путем облигационного займа», — добавил Поздышев.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.