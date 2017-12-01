Банк России в ходе работы с собственниками «ФК Открытие» смог вернуть в банк активы на сумму 31 млрд рублей и денежные средства в объеме 15 млрд. Об этом сообщил в интервью агентству Bloomberg заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.



При этом, по словам Поздышева, дополнительные активы балансовой стоимостью 79 млрд рублей, включая акции Polymetal International Plc, Киви Банк, ВТБ и бизнес-центр «Вивальди-плаза», пока не зашли в периметр банка, но проходят процесс оценки и оформления. Кроме того, ЦБ сейчас проверяет ряд сделок, которые были заключены до введения временной администрации, по некоторым сделкам с признаками вывода активов регулятор уже обратился в Генпрокуратуру.

«Мы оспариваем сделки, если видим, что они осуществлялись явно с убытком для банка и топ-менеджмент, который эти решения принимал, понимал это», — цитирует Bloomberg слова Поздышева. Он также отметил, что оценка отрицательных чистых активов банка «Открытие» и вошедших в санацию финансовых компаний, достигшая к 1 ноября 300 млрд рублей, может быть уточнена «в сторону ухудшения». Такая ситуация сложилась из-за того, что материнская компания банка АО «Открытие Холдинг» в результате размещения облигаций оказалась крупным заемщиком как банка, так и его пенсионных фондов.

«Основной вопрос для дальнейшего финансового оздоровления группы «Открытие» — это вопрос активов, которые приобретались и финансировались средствами, привлеченными холдингом «Открытие" путем облигационного займа», — добавил Поздышев.