Россия должна создать инвестиционный климат, который позволит выигрывать конкурентную борьбу за инвестиции на мировом уровне. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

«На пути к раю у нас еще гораздо больше, чем 100 шагов. Действительно, за последние годы мы прошли большой путь: и показатель в рейтинге Doing Business — 35 место, а не 120 как у нас было шесть лет назад — это яркий показатель той дороги, которая была пройдена», — сказал он.



Министр подчеркнул, что важно, чтобы не только регионы России конкурировали между собой, привлекая инвесторов. Важно, чтобы Россия была более привлекательной для инвесторов, чем другие страны.

«Сейчас нужно, с одной стороны, ставить более амбициозные цели. Конкуренция за инвестиции, конкуренция за инвесторов носит полностью глобальный характер, поэтому здесь нам надо стремиться не только, чтобы один регион выигрывал конкуренцию у другого, а становиться лучшими в мире, притягивать к себе инвесторов», — пояснил он.