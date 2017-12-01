Следующий, 174-й саммит Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) пройдет 22 июня 2018 года в Вене.



В четверг, 30 ноября, нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, договорились продлить сделку о сокращении добычи нефти до конца следующего года.

С января 2018 года президентом ОПЕК станет министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Еще в конце 2016-го ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года.