ЦБ установил официальные курсы валют со 2 декабря. Курс доллара понизился на 6,32 копейки, составив 58,5182 рубля (58,5814 рубля на 1 декабря). Курс евро увеличился на 22,93 копейки, до 69,7478 рубля (69,5185 рубля на 1 декабря).



Российская валюта показала разнонаправленное движение в основных валютных парах. Доллар находится под давлением на фоне слабой статистики по инфляции и отсутствия прогресса по налоговой реформе в США, отмечают аналитики Нордеа Банка.

«Доллар стал активно сдавать позиции после выхода разочаровавшей рынки статистики по инфляции. Отложенное голосование по налоговой реформе в сенате и слухи об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря также стало негативным фактором для доллара», — говорится в аналитическом обзоре.

Новые препятствия на пути налоговой реформы в США могут сместить сроки ее принятия или привести к корректировке ее сути в сторону менее агрессивных сокращений, рассуждают эксперты.

«Как следствие, валюты развивающихся стран и рубль, вероятно, столкнутся с меньшим давлением в конце года, учитывая, что декабрьское повышение ставки в США уже фактически заложено рынком в текущие котировки», — резюмируют аналитики.

Кроме того, продление соглашения ОПЕК создает основу для относительной стабильности рубля в ближайшие месяцы.

Основным вызовом для российской валюты остается тема санкций, которая может получить развитие в конце января.

Эксперты обращают внимание на сегодняшнюю публикацию PMI в Европе. «С большей вероятностью данный показатель продолжит свой рост, создавая дополнительную поддержку для евро», — комментируют аналитики Нордеа Банка.