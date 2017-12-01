Помощник министра финансов РФ Григорий Бутрин был выбран на должность директора от РФ в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Кандидатуру Бутрина поручил выдвинуть премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, свидетельствует распоряжение, опубликованное ранее на портале правовой информации. В Минфине России Григорий Бутрин курирует международную повестку, уточняют в ведомстве. Ранее он занимался реализацией инвестиционных проектов российских организаций с участием международных партнеров, в том числе в Российско-китайском инвестиционном фонде, Российском фонде прямых инвестиций и «Ростехе».

АБИИ был учрежден с уставным капиталом в 100 млрд долларов в конце 2015 года 57 странами, сейчас число участников банка достигло 80 стран. КНР, Индия и Российская Федерация выступают крупнейшими акционерами АБИИ, напоминают в Минфине.

Ключевая цель АБИИ — содействие устойчивому развитию и укреплению инфраструктурной взаимосвязанности экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основным приоритетом банка является финансирование проектов в сфере инфраструктуры с использованием широкого спектра инструментов. Приоритетные направления инвестиций банка — энергетика и электроэнергетика, транспорт и логистика, сельская инфраструктура, защита окружающей среды.



В АБИИ трехуровневая структура управления: помимо исполнительных органов это совет управляющих, в котором каждая страна-член представлена одним местом (управляющим от России является министр экономического развития Максим Орешкин), и совет директоров из 12 мест, каждое из которых представляет несколько стран. По информации на сайте банка, Бутрин в совете директоров АБИИ помимо России представляет Казахстан, Таджикистан и Иран.