Новосибирский банк «Взаимодействие» вводит вклад «Рождественский».

Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей под 8% годовых. Срок размещения — 372 дня. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.



«Данное предложение отличается самой высокой процентной ставкой в линейке вкладов банка. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.

