Новосибирский банк «Взаимодействие» вводит вклад «Рождественский».
Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей под 8% годовых. Срок размещения — 372 дня. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Данное предложение отличается самой высокой процентной ставкой в линейке вкладов банка. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3,19 млрд рублей (345-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,37 млрд, кредитный портфель — 1,18 млрд, обязательства перед населением — 2,53 млрд.