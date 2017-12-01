Новосибирский банк «Взаимодействие» вводит вклад «Рождественский».

Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей под 8% годовых. Срок размещения — 372 дня. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Данное предложение отличается самой высокой процентной ставкой в линейке вкладов банка. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.

Взаимодействие ООО «КБ «Взаимодействие» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Новосибирске. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц (80,4%).
Согласно раскрываемой информации, конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Кирилл Ситро (39,56%), Юрий Грецингер (15,09%), член правления Сергей Беспалов (9,90%), член совета директоров Константин Ким (6,85%), члены правления Наталья Максимова (6,39%) и Светлана Юрась (6,71%), председатель совета директоров Юрий Маремьянин (5,27%), член правления Ирина Косенкова (4,26%), АО Банк «Сибэс» (1,24%), Наталья Чернявская (0,99%), граждане Республики Кипр Афродити Полидору и Мария Кади (по 0,74%), член совета директоров Юлия Габерман (0,42%), Сергей Попов (0,35%), ООО «Альхена» (0,33%).


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3,19 млрд рублей (345-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,37 млрд, кредитный портфель — 1,18 млрд, обязательства перед населением — 2,53 млрд.