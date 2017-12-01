Повышение ставок и изменение политики ФРС США перестали влиять на Россию. Такую точку зрения высказал директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

«Предварительные результаты нашего исследования говорят о том, что изменения ставок ФРС перестали влиять на российский кредитный рынок», — прокомментировал представитель ЦБ.



С другой стороны, подчеркнул Морозов, полной независимости от ФРС нет.

«Нет полной независимости от ФРС. Если исходить из того, что в какой-то среднесрочной перспективе ставка ФРС повысится до 2,75% или 3%, то, по нашим оценкам, исходя из российской нейтральной ставки 2,5% мы можем спокойно выходить на уровень где-то 6,5% по ключевой ставке Банка России. Иными словами, сейчас ставка 8,25%, в перспективе — 6,5%. И движение от одной ставки к другой не должно вызывать серьезных проблем на финансовых рынках», — пояснил Морозов.

По его мнению, с точки зрения процентных ставок Россия будет выглядеть относительно лучше, чем США и рынок еврозоны.