СДМ-Банк с 1 декабря ввел вклад «Зимний».
Депозит открывается в рублях на 181 день. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Доходность составит 7,4—8% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.
Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 января 2018 года.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 56,45 млрд рублей (90-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,63 млрд, кредитный портфель — 17,28 млрд, обязательства перед населением — 31,72 млрд.