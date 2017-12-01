СДМ-Банк с 1 декабря ввел вклад «Зимний».

Депозит открывается в рублях на 181 день. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Доходность составит 7,4—8% годовых. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действует до 31 января 2018 года.

«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.

СДМ-Банк ПАО «СДМ-Банк» — среднее по размеру активов московское финучреждение. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг и привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования выступают вклады физических лиц (54,5%).
На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Анатолий Ландсман (67,02%), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (15,00%), инвестфонд Firebird Avrora Fund (8,50%), Евгений Малиновский (2,77%), Кира Солнцева (0,12%), председатель правления, член совета директоров Максим Солнцев (0,04%), член совета директоров Анатолий Ридник (0,02%), Александр Телушкин (0,01%). Доля в 6,52% акций приходится на миноритариев.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 56,45 млрд рублей (90-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,63 млрд, кредитный портфель — 17,28 млрд, обязательства перед населением — 31,72 млрд.