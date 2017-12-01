С 1 января 2018 года в России появится новый вид социальных выплат — пособие для семей, в которых родился первый ребенок. Выплачивать его будут ежемесячно до достижения первенцем возраста полутора лет. В среднем по стране размер выплаты составит 10,5 тыc. рублей. Пособие будет адресным, его смогут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения (эта величина устанавливается для каждого региона местными властями).

Портал Банки.ру подсчитал, что можно приобрести для ребенка на 10,5 тыс. рублей.