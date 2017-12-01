Базирующийся в Саратове банк «Агророс» ввел cash back по премиальным дебетовым картам Masterсard Gold и Visa Platinum. Возврат возможен в размере 0,5% от суммы оплаты товаров и услуг по карте.

«По «платиновой» карте при условии, что общая сумма безналичных операций составит более 10 тысяч рублей в месяц, cash back будет осуществляется в размере 1%. Ограничений по сумме возврата нет», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.

Счет карт открывается в рублях. Срок действия карт — четыре года.

Плата за выпуск и годовое обслуживание в первый год по «золотой» карте составит 1,5 тыс. рублей, по «платиновой» — 2,5 тыс. рублей. Плата за обслуживание за второй год взимается в размере 1,2 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно. Бесплатно снять денежные средства с карты возможно в банкоматах банка, а в ПВН — с комиссией в 0,5%. За выдачу наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ придется заплатить 1%, но не менее 100 рублей, за пределами РФ — 1%, минимум 2,5 доллара. Снятие средств в пунктах выдачи наличных иных кредитных организаций обойдется клиенту в 1%, минимум 4 доллара.



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