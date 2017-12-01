Петербургский Социальный Коммерческий Банк предлагает разместить денежные средства во вклад «Новогодний».
Минимальная сумма — 25 тыс. рублей. Срок — 121 и 212 дней. Проценты начисляются по периодам: с первого по 31-й день — 8%, с 32-го по 60-й день — 7,5%, с 61-го дня и до окончания срока вклада — 7% годовых. Таким образом, доходность депозита сроком 121 день составит 7,38% годовых, а сроком 212 дней — 7,22% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.
«Пополнять вклад можно суммами от 10 тысяч рублей до 1 января 2018 года. Частичное расходование денежных средств не допускается», — отмечает эксперт Банки.ру Юлия Ушева.
Открыть депозит можно по 31 января 2018 года.
АО «Петербургский социальный коммерческий банк» — небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание корпоративных клиентов (в том числе торговых компаний). Базой фондирования выступают средства предприятий и физических лиц. Финучреждение также активно на рынке ценных бумаг. Контролируется топ-менеджментом банка.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются экс-руководитель Санкт-Петербургского филиала Кузбасспромбанка (лицензия отозвана 19 октября 2000 года), председатель совета директоров ПСКБ Владимир Прибыткин (25,33% акций), члены совета директоров Константин и Дмитрий Музыка (двоюродные братья; 25,33% и 10,80% соответственно), член правления Сергей Копытов (18,53%). Андрей Демидов, Дмитрий Парилов, Владимир Румянцев владеют по 5,11% каждый через АО «УК «Спутник», Д. У. ЗПИФ комбинированный «Инфраструктурные инвестиции», Дмитрий Дементьев контролирует 4,67%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 19,77 млрд рублей (163-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,88 млрд, кредитный портфель — 4,12 млрд, обязательства перед населением — 5,81 млрд.