Петербургский Социальный Коммерческий Банк предлагает разместить денежные средства во вклад «Новогодний».

Минимальная сумма — 25 тыс. рублей. Срок — 121 и 212 дней. Проценты начисляются по периодам: с первого по 31-й день — 8%, с 32-го по 60-й день — 7,5%, с 61-го дня и до окончания срока вклада — 7% годовых. Таким образом, доходность депозита сроком 121 день составит 7,38% годовых, а сроком 212 дней — 7,22% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока.

«Пополнять вклад можно суммами от 10 тысяч рублей до 1 января 2018 года. Частичное расходование денежных средств не допускается», — отмечает эксперт Банки.ру Юлия Ушева.

Открыть депозит можно по 31 января 2018 года.