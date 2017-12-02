Банк «Прохладный» (Кабардино-Балкария) ввел новый вклад «Волшебная зима».

Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей, срок — три месяца. Средства привлекаются под 7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Предложение действительно до 29 декабря 2017 года.

«Сезонный депозит без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.

Прохладный ООО «Банк «Прохладный» — небольшой по размеру активов моноофисный фининститут, зарегистрированный в Кабардино-Балкарии. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, привлечение средств населения во вклады. Единственным владельцем банка является Хасан Дешев — бывший депутат парламента Кабардино-Балкарской Республики и действующий совладелец предприятия ОАО «Прохладное», входящего в состав Республиканской базы снабжения ОАО «Прохладненская».



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1,11 млрд рублей (478-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,35 млрд, кредитный портфель — 0,81 млрд, обязательства перед населением — 0,55 млрд.