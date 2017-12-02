Банк «Прохладный» (Кабардино-Балкария) ввел новый вклад «Волшебная зима».

Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей, срок — три месяца. Средства привлекаются под 7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Предложение действительно до 29 декабря 2017 года.



«Сезонный депозит без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.