В настоящий момент в мире нет очевидных финансовых «пузырей», считает директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

«В настоящий момент в мире наблюдается отсутствие очевидных «пузырей» на финансовых рынках. Китай — там отдельная история. Но даже если взять американский фондовый рынок, все говорят, что там очередные рекорды на рынке акций побиты», — рассказал Морозов в ходе выступления на Финансовом форуме России.

По его словам, если экономика США и других стран будет развиваться так, как ожидается, то рисков возникновения «пузырей» не будет.

