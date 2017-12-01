Столичный банк «Агропромкредит» предлагает оформить карты категорий «Мир», «Мир Классическая» и «Мир Премиальная».

В рамках тарифного плана «Универсальный+» комиссия за годовое обслуживание дебетовой карты «Мир» составляет 150 рублей, карты «Мир Классическая» — 600 рублей, карты «Мир Премиальная» — 3 тыс. рублей. Срок действия карт — два года.

При оформлении карт «Мир Классическая» и «Мир Премиальная» требуется первоначальный взнос в размере 3 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно.

За выдачу наличных в устройствах банка взимается комиссия в размере 1%, а в ПВН и банкоматах сторонних банков — 1%, но не менее 90 рублей. Услуга СМС-информирования стоит 30 рублей в месяц.



«По картам платежной системы «Мир», как и по другим картам банка, предусмотрено начисление процентов на остаток в размере от 2% до 7% годовых. Они начисляются в зависимости от срока резервирования (от 31 до 370 дней) средств на счете в размере более 1 тысячи рублей», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.