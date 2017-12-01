Минэкономразвития РФ пересмотрит макроэкономический прогноз на 2018 год из-за решения о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи до конца следующего года. Прогноз по ценам на нефть на предстоящий год будет выше 50 долларов за баррель. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.



«Прогноз мы пересмотрим, заключение сделки с ОПЕК точно означает, что мы будем пересматривать прогноз по ценам на нефть на 2018 год в положительную сторону. Для того чтобы комплексно пересмотреть прогноз, нам нужно больше статистических данных по 2017 году — хотя бы получить первые оценки по динамике ВВП за 2017 год на основе годовых показателей, а не месячных, как сейчас мы видим», — сказал он.

На уточняющий вопрос, прогнозирует ли МЭР, что цены на нефть в 2018 году будут выше 50 долларов за баррель, министр ответил утвердительно.