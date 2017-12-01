Все кредитные потребительские кооперативы, привлекающие личные сбережения граждан, будут обязаны стать членами системы гарантирования сбережений, а в управлении этой системой необходимо участие представителей Банка России. Эти и некоторые другие предложения, изложенные в консультативном докладе регулятора о развитии системы гарантирования на рынке кредитной кооперации, поддержали большинство участников рынка КПК, указано в сообщении Центробанка.

Как напоминают в ЦБ, доклад был опубликован в июле 2017 года и предлагал профессиональному сообществу обсудить возможности совершенствования действующей системы защиты сбережений членов КПК в России. В части поступивших заключений отмечается, что страхование ответственности КПК в обществах взаимного страхования или страховых организациях не способно обеспечить надлежащую защиту сбережений членов КПК (пайщиков) в отсутствие иных механизмов защиты. Поэтому участники рынка в целом поддержали инициативу регулятора по реформированию действующей системы.

Согласно полученным предложениям, источниками формирования гарантийного фонда на первом этапе должны стать накопленные компенсационные фонды, сформированные саморегулируемыми организациями КПК. Были высказаны и пожелания о финансовом участии ЦБ в формировании средств гарантийного фонда.

В значительной части полученных отзывов на доклад предлагается, помимо системы гарантирования, создать отдельную систему стабилизации КПК. Вместе с тем другие участники рынка считают необходимым проведение стабилизационных выплат из гарантийного фонда при первых признаках банкротства КПК. Обязательность участия в системе для всех КПК, привлекающих личные сбережения граждан, была поддержана большинством участников обсуждения доклада. При этом если для каких-то КПК будут сделаны исключения, то необходимо ограничить максимальный размер средств, которые они будут вправе привлекать, а также максимальный размер сбережений на одного члена КПК (пайщика), считают авторы отзывов на консультативный доклад.

Участники опроса поддержали также изложенный в докладе перечень оснований для исключения КПК из системы гарантирования и готовы дополнительно обсудить сроки выплат членам КПК при наступлении банкротства кооператива.



В ходе публичного обсуждения доклада в Банк России поступили заключения от саморегулируемых организаций КПК и от общества взаимного страхования. С учетом полученных предложений и замечаний ЦБ планирует подготовить концепцию соответствующих законодательных изменений.

