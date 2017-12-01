Банк Жилищного Финансирования повысил ставки по ряду вкладов в рублях.
«Всегда в выгоде» (на 200 и 370 дней) теперь привлекается под 7,5% (вместо 7,25%). Проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.
«Свободный» (на 200 и 370 дней) оформляется под 7% (до этого — под 6,75%), а «Свобода действий — Онлайн» (на 370 дней) — под 7,1% (вместо 7%). По обоим вкладам проценты ежемесячно капитализируются.
Сумма первоначального взноса для вышеперечисленных депозитов составляет 10 тыс. рублей. Пополнение для них предусмотрено.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9,77 млрд рублей (219-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,35 млрд, кредитный портфель — 2,94 млрд, обязательства перед населением — 6,89 млрд.