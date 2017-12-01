Банк Жилищного Финансирования повысил ставки по ряду вкладов в рублях.

«Всегда в выгоде» (на 200 и 370 дней) теперь привлекается под 7,5% (вместо 7,25%). Проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.

«Свободный» (на 200 и 370 дней) оформляется под 7% (до этого — под 6,75%), а «Свобода действий — Онлайн» (на 370 дней) — под 7,1% (вместо 7%). По обоим вкладам проценты ежемесячно капитализируются.

Сумма первоначального взноса для вышеперечисленных депозитов составляет 10 тыс. рублей. Пополнение для них предусмотрено.

Банк Жилищного Финансирования АО «Банк Жилищного Финансирования» — небольшой по размеру активов узкоспециализированный коммерческий банк, занимающийся выдачей ипотечных кредитов населению. Фондируется банк как за счет депозитов физлиц, так и за счет депозитов, привлеченных от компаний, а также АИЖК.

Бенефициарами банка в равных долях являются совладельцы ГК «ПИК», члены совета директоров банка Кирилл Писарев и Юрий Жуков (по 49,96%). На миноритариев приходится 0,08% акций общества. Контроль над банком осуществляется через несколько уровней иностранных компаний.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9,77 млрд рублей (219-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,35 млрд, кредитный портфель — 2,94 млрд, обязательства перед населением — 6,89 млрд.