Банк Жилищного Финансирования повысил ставки по ряду вкладов в рублях.

«Всегда в выгоде» (на 200 и 370 дней) теперь привлекается под 7,5% (вместо 7,25%). Проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.

«Свободный» (на 200 и 370 дней) оформляется под 7% (до этого — под 6,75%), а «Свобода действий — Онлайн» (на 370 дней) — под 7,1% (вместо 7%). По обоим вкладам проценты ежемесячно капитализируются.

Сумма первоначального взноса для вышеперечисленных депозитов составляет 10 тыс. рублей. Пополнение для них предусмотрено.