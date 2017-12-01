Банк «Вологжанин» представил на сайте тарифы по выпуску и обслуживанию карт платежной системы «Мир».

Банк предлагает оформить дебетовую карту в категориях «Мир», «Мир Классическая» и «Мир Премиальная». Срок действия карт — три года.

Счет открывается только в рублях. Плата за выпуск не взимается, обслуживание по карте «Мир» стоит 200 рублей в год, «Мир Классическая» — 400 рублей в год, «Мир Премиальная» — 800 рублей в год. Дебетовая карта «Мир» по тарифу «Социальный» обслуживается бесплатно. На остаток средств на карточном счете начисляется 3,5% годовых. Карта оформляется для получения пенсии, а также различных социальных пособий.

Снять наличные в собственных устройствах банка «Вологжанин», а также в банкоматах банка ВТБ 24 и Почта Банка можно бесплатно. Комиссия за снятие денежных средств в банкоматах и кассах сторонних кредитных организаций составит 1%, но не менее 150 рублей.



«К плюсам «Классической» и «Премиальной» карт можно отнести возможность отмены платы за второй год обслуживания. Так, плата за второй год обслуживания не взимается в случае осуществления покупок на сумму не менее 10 тысяч и 20 тысяч рублей в течение года соответственно», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.