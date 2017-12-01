При объединении ВТБ 24 и ВТБ 35% руководящего персонала попадет под сокращение, сообщил член правления ВТБ Владимир Верхошинский в ходе онлайн-конференции в Facebook.
«Для головной организации установлены достаточно жесткие ограничения. Порядка трети — 35% — персонала двух штабов должно быть сокращено. Мы стараемся сделать этот процесс максимально комфортным», — отметил Верхошинский.
«У объединений есть свои плюсы, но есть и минусы. Это скорее эмоциональный человеческий фактор — сокращение. Но надо понимать, что при объединении задачи по росту бизнеса по клиентскому обслуживанию очень амбициозные, для этого нужна сеть, нужны сотрудники. Всем нашим сотрудникам, обслуживающим продажи и клиентов, сокращение не грозит», — сказал он.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9 335,74 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,79 млрд, кредитный портфель — 5 236,59 млрд, обязательства перед населением — 566,71 млрд.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 3 678,86 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 352,43 млрд, кредитный портфель — 1 995,45 млрд, обязательства перед населением — 2 365,44 млрд.