При объединении ВТБ 24 и ВТБ 35% руководящего персонала попадет под сокращение, сообщил член правления ВТБ Владимир Верхошинский в ходе онлайн-конференции в Facebook.

«Для головной организации установлены достаточно жесткие ограничения. Порядка трети — 35% — персонала двух штабов должно быть сокращено. Мы стараемся сделать этот процесс максимально комфортным», — отметил Верхошинский.



«У объединений есть свои плюсы, но есть и минусы. Это скорее эмоциональный человеческий фактор — сокращение. Но надо понимать, что при объединении задачи по росту бизнеса по клиентскому обслуживанию очень амбициозные, для этого нужна сеть, нужны сотрудники. Всем нашим сотрудникам, обслуживающим продажи и клиентов, сокращение не грозит», — сказал он.





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9 335,74 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,79 млрд, кредитный портфель — 5 236,59 млрд, обязательства перед населением — 566,71 млрд.