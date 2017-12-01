В случае продления программы материнского капитала в бюджет Пенсионного фонда нужно будет внести дополнительно более 100 млрд рублей, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.



«Надо будет предусмотреть в бюджете Пенсионного фонда из федерального бюджета трансферт на то, чтобы обеспечить реализацию закона о продлении материнского, семейного капитала», — сказал министр.

По его словам, расходы на обслуживание программы маткапитала составляют около 330 млрд рублей в год, при этом в 2019—2020 годах предполагалось только погашение старых обязательств, а потому объем расходов должен был снизиться.

«Мы исходим из того, что порядка 35—40 миллиардов — это будет потребность 2019 года дополнительно в бюджете Пенсионного фонда, плюс к тому, что сейчас предусмотрено», — сказал Топилин.

В 2020 году, по его словам, необходимо будет доплатить 70 млрд рублей.