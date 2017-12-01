Центральный банк не будет пересматривать сценарий макропрогноза из-за продления соглашения ОПЕК.
«ЦБ не планирует пересматривать макропрогноз после продления соглашения ОПЕК», — рассказал директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.
«Соглашение продлено. Можно ожидать, что это будет положительно сказываться на нефтяных ценах. Но я бы не стал говорить о том, что это требует коренного пересмотра прогноза в рамках сценариев», — отметил он.
Минэкономразвития РФ пересмотрит макроэкономический прогноз на 2018 год из-за решения о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи до конца следующего года. Прогноз по ценам на нефть на предстоящий год будет выше 50 долларов за баррель. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.