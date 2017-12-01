Центральный банк не будет пересматривать сценарий макропрогноза из-за продления соглашения ОПЕК.

«ЦБ не планирует пересматривать макропрогноз после продления соглашения ОПЕК», — рассказал директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

«Соглашение продлено. Можно ожидать, что это будет положительно сказываться на нефтяных ценах. Но я бы не стал говорить о том, что это требует коренного пересмотра прогноза в рамках сценариев», — отметил он.

