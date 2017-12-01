Фондовые площадки Азии завершили торги пятницы преимущественно отрицательной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,41% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 819,03 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,35% до 29 074,24, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite поднялся на 0,01% до 3 317,62 пункта. Сингапурский Straits Times Index повысился на 0,47% и завершил сессию на отметке 3 449,54. Южнокорейский KOSPI показал снижение на 0,04% до 2 475,41 пункта.