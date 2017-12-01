На внеочередном общем собрании акционеров Бинбанка, состоявшемся 30 ноября, принято решение об использовании нераспределенной прибыли (17,6 млрд рублей) и эмиссионного дохода (25,3 млрд рублей) для покрытия убытков банка. Об этом в финучреждении сообщили в пятницу, 1 декабря.

«Данное решение, согласно положению Банка России № 395-П, необходимо для прекращения обязательств по субординированным займам», — поясняется в сообщении Бинбанка.

Убыток Бинбанка за девять месяцев составил 30,1 млрд рублей по МСФО​ Убыток Бинбанка за девять месяцев 2017 года составил 30,1 млрд рублей против прибыли в размере 793 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.



На прошлой неделе ЦБ уведомил, что норматив достаточности базового капитала Бинбанка в период с 31 октября по 5 ноября 2017 года находился ниже уровня 2%. Это пороговое значение прописано в пункте положения регулятора № 395-П, касающемся условий прекращения обязательств по субордам.

Регулятивный минимум по нормативу достаточности базового капитала Н1.1 без учета надбавок составляет 4,5%.

Напомним, Центробанк 21 сентября этого года принял решение о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора.



Как сообщил в четверг, 30 ноября, заместитель председателя Банка России Василий Поздышев, на 1 ноября отрицательный капитал группы Бинбанка составил 175 млрд рублей. По его словам, капитал Бинбанка остается положительным, но совокупный капитал трех банков этой группы (группа пока не консолидирована в отчетности) отрицателен (около 175 млрд рублей). «Большая часть этих убытков приходится на Рост Банк. Капитал «Бинбанка Диджитал» положителен», — уточнил замглавы ЦБ.