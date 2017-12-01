Транскапиталбанк предлагает вклад «Юбилейный. Зима». Минимальная сумма депозита — 20 тыс. рублей, 300 долларов или евро. Срок размещения средств составляет 368 дней и предусматривает четыре периода начисления процентов. Длительность каждого расчетного периода — 92 дня: в рублях — от 6,75% до 8,45%, в долларах — от 0,5% до 2,2%, в евро — от 0,05% до 1,5%.
Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения в рублях составит 7,55%, в долларах — 1,42%, в евро — 0,76% годовых.
Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце каждого периода.
«При досрочном расторжении договора проценты, выплаченные за полный процентный период, сохраняются, а за последний неполный процентный период начисленные, но не уплаченные проценты пересчитываются по ставке 0,01% годовых», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
ПАО «Транскапиталбанк» (ТКБ) — крупный по размеру активов столичный банк, подконтрольный менеджменту. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Базовым источником финансирования деятельности выступают вклады физлиц (27,4%), а также средства предприятий и организаций (26,5%) и привлеченные МБК (19,2%).
На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Ольга Грядовая и ее близкие родственники — супруг, член совета директоров Леонид Ивановский и сын, член правления Евгений Ивановский, совместно контролирующие пакет в 34,23% акций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) контролирует 28,29% акций общества. Банк реконструкции КфВ (Bank for Reconstruction KfW) — 9,04% через DEG — Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH, Международная Финансовая Корпорация (IFC) — 7,64%. Долями, не превышающими 5% акций, владеют председатель совета директоров Борис Казаков (3,54%), Георгий Георгиев (2,80%), Наталья Покрышева (2,39%), гражданка Болгарии Жульета Иванова Тонева и гражданка Республики Кипр Гианнула Далити (по 1,84%), Евгения Денисова (1,31%), Гаяна Кириенко (1,19%), Татьяна Зуева (1,14%), Сергей Рудов (1,06%), Лариса Голубкина (0,60%), миноритарии (3,08%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 220,65 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,07 млрд, кредитный портфель — 115,82 млрд, обязательства перед населением — 53,47 млрд.