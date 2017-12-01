Транскапиталбанк предлагает вклад «Юбилейный. Зима». Минимальная сумма депозита — 20 тыс. рублей, 300 долларов или евро. Срок размещения средств составляет 368 дней и предусматривает четыре периода начисления процентов. Длительность каждого расчетного периода — 92 дня: в рублях — от 6,75% до 8,45%, в долларах — от 0,5% до 2,2%, в евро — от 0,05% до 1,5%.

Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения в рублях составит 7,55%, в долларах — 1,42%, в евро — 0,76% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце каждого периода.

«При досрочном расторжении договора проценты, выплаченные за полный процентный период, сохраняются, а за последний неполный процентный период начисленные, но не уплаченные проценты пересчитываются по ставке 0,01% годовых», — отмечает эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.