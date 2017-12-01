Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Братский АНКБ» на уровне «ruBBB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Ключевое положительное влияние на рейтинг оказывают высокие значения нормативов достаточности капитала (Н1.0=14,4%; Н1.1=H1.2=11,3% на 1 ноября 2017 года) и высокое качество ссудного портфеля (на 1 ноября 2017 года просроченная задолженность в целом по кредитному портфелю составила менее 1%). Поддержку рейтингу оказывает консервативная политика размещения средств на корсчетах и в межбанковских депозитах (на 1 ноября 2017 года средства размещены в Банке России или банках, имеющих рейтинг на уровне «ruAA-» и выше по шкале RAEX (Эксперт РА)) и высокий уровень рентабельности (ROE=17,8% за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года)», — говорится в сообщении.

По мнению RAEX, давление на рейтинг по-прежнему оказывают слабые конкурентные позиции банка в сочетании с узкой клиентской базой и географией деятельности (на 1 ноября 2017 года 79% ссудной задолженности и 92% привлеченных средств юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходятся на Иркутскую область).