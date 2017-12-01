Интернет-провайдер WiFire (компания NETBYNET) запустил акционный тариф «Выгода года». Абоненты могут приобрести услуги домашнего Интернета или ТВ со скидкой, выбрав один из двух вариантов: рассрочку платежа или полную предоплату за 12 месяцев. Полученная выгода может достигать 49%.

Предлагаемые услуги включают в себя домашний Интернет со скоростью 30, 50 или 100 Мбит/с, а также пакетные тарифы с домашним ТВ (70 или 130 каналов).

Если абонент приобретает услугу в рассрочку, то стоимость годового контракта будет разделена на 12 равных частей. Если же клиент решит внести предоплату, то нужно будет оплатить услуги за 12 месяцев вперед. В любом из вариантов по истечении 12 месяцев будет подключен неакционный тариф с аналогичными параметрами (скоростью и количеством ТВ-каналов).

«Мы впервые запускаем предоплатный тариф с таким сроком действия и уверены, что клиенты оценят удобство и выгоду нашего предложения. «Выгода года» — это возможность получить большую скидку при предоплате за год и не переживать, что останешься без связи, забыв оплатить», — комментирует директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании NETBYNET Андрей Егоров.

Заявки на подключение принимаются с 1 декабря 2017 года по 31 мая 2018-го. Тарифы доступны только новым абонентам либо абонентам, которые пользовались услугами провайдера более 90 дней назад.