Клиенты Сбербанка с 1 декабря могут оформить карты с изображением официального символа чемпионата мира по футболу FIFA, который пройдет в России в следующем году, — волка Забиваки. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Расширение линейки карт с эксклюзивным дизайном банк приурочил ко дню финальной жеребьевки чемпионата.
«Сбербанк стал единственным банком в России, который выпустит карты с талисманом чемпионата, — подчеркнули в финучреждении. — Это стало возможным благодаря платежной системе Visa, которая предоставила Сбербанку право использовать изображение талисмана ЧМ в дизайне карт».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.