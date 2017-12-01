Клиенты Сбербанка с 1 декабря могут оформить карты с изображением официального символа чемпионата мира по футболу FIFA, который пройдет в России в следующем году, — волка Забиваки. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Расширение линейки карт с эксклюзивным дизайном банк приурочил ко дню финальной жеребьевки чемпионата.



«Сбербанк стал единственным банком в России, который выпустит карты с талисманом чемпионата, — подчеркнули в финучреждении. — Это стало возможным благодаря платежной системе Visa, которая предоставила Сбербанку право использовать изображение талисмана ЧМ в дизайне карт».