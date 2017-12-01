Банк «Советский» предлагает открыть вклад «Новогодняя привилегия». Минимальная сумма —10 тыс. рублей, 500 долларов и евро. Сроки: три, шесть месяцев и год.

Процентные ставки в рублях составляют 6,5—7,35%, в долларах — 0,6—1,4%, в евро — 0,1—0,2% годовых. При размещении вклада в системе «Интернет-банк» можно получить повышенные ставки в размере 6,8—7,5% годовых в рублях.

«Кроме того, при подключении услуги СМС-информирования, стоимость которой составляет 59 рублей в месяц, процентная ставка по рублевому вкладу увеличивается на один процентный пункт», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Пополнять можно вклады сроком шесть месяцев и год в течение первых 30 и 60 дней соответственно. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.