Банк «Советский» предлагает открыть вклад «Новогодняя привилегия». Минимальная сумма —10 тыс. рублей, 500 долларов и евро. Сроки: три, шесть месяцев и год.
Процентные ставки в рублях составляют 6,5—7,35%, в долларах — 0,6—1,4%, в евро — 0,1—0,2% годовых. При размещении вклада в системе «Интернет-банк» можно получить повышенные ставки в размере 6,8—7,5% годовых в рублях.
«Кроме того, при подключении услуги СМС-информирования, стоимость которой составляет 59 рублей в месяц, процентная ставка по рублевому вкладу увеличивается на один процентный пункт», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.
Пополнять можно вклады сроком шесть месяцев и год в течение первых 30 и 60 дней соответственно. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.
АО «Банк «Советский» — средний по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Характер бизнеса — универсальный, основной источник фондирования — средства физлиц. Помимо частных лиц банк обслуживает небольшое количество корпоративных клиентов. Располагает представительной сетью продаж, расположенной в Северо-Западном и Центральном федеральных округах РФ. С 23 октября 2015 года ЦБ ввел в банк временную администрацию, возложив соответствующие функции на Агентство по страхованию вкладов. Долгое время оставалось неизвестным, кто займется финансовым оздоровлением банка, однако 29 февраля 2016 года было объявлено, что санатором выбрано ПАО «Татфондбанк», которому с марта 2016 года отошло 99,999% акций «Советского». 24 апреля были избраны новые составы совета директоров и правления, осуществляющих управление банком. После отзыва лицензии у ПАО «Татфондбанк» ЦБ 20 февраля 2017 года повторно ввел в банк «Советский» временную администрацию в лице АСВ, а в августе 2017 года продлил полномочия еще на полгода.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 46,02 млрд рублей (109-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -21,19 млрд, кредитный портфель — 17,93 млрд, обязательства перед населением — 34,10 млрд.