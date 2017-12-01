Банк «Вологжанин» предлагает открыть вклад «Зимняя сказка».
Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей. Сроки размещения — три и шесть месяцев. Средства привлекаются под 8,1% годовых.
Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. Вклад также можно открыть в системе интернет-обслуживания Quick-bank», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 4,03 млрд рублей (318-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,51 млрд, кредитный портфель — 1,82 млрд, обязательства перед населением — 2,45 млрд.