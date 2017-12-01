Основными бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Александр Эльперин (30,78%), Александр Каледин (28,89%), член совета директоров Алексей Мельников и Наталья Мельникова (сын и мать, совместно 17,72%), Любовь Свистельникова (7,76%), Павел и Геннадий Куницины (сын и отец, совместно 5,48%), член совета директоров Наталья Подгорнова (3,57%), Петр Рыжков (2,40%), член совета директоров Владимир Громов (1,20%), а также Галина Васильева (0,59%) и Сергей Смирнов (0,07%). Остальные акции распределены между акционерами-миноритариями — 1,53%.

Вологжанин ЗАО «Банк «Вологжанин» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Вологодской области. Финансовое учреждение специализируется на кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса и привлечении вкладов физических лиц. Основной источник финансирования деятельности банка — вклады физических лиц (59,6%).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 4,03 млрд рублей (318-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,51 млрд, кредитный портфель — 1,82 млрд, обязательства перед населением — 2,45 млрд.