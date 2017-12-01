РосЕвроБанк с 1 декабря взимает комиссию за выдачу наличных в банкоматах сторонних банков с дебетовых карт в размере 100 рублей по операциям до 1 тыс. рублей включительно и 1%, минимум 200 рублей, при сумме свыше 1 тыс. рублей. Исключение составляют банкоматы Райффайзенбанка, Бинбанка и банка «ФК Открытие», в которых снятие будет бесплатным.

Ранее по «Зачетной» карте комиссия за эти операции отсутствовала, а по продуктам «Накопительная», «Миллионер» и «Платиновая» предоставлялась возможность совершить одну операцию в месяц бесплатно, далее взималась плата 1%, минимум 200 рублей, вне зависимости от суммы операции.

Также с 1 декабря банк предложил новую программу лояльности «Cash Back на Мостакси», которая доступна держателям всех карт, кроме «Зачетной» и «Накопительной». По условиям программы клиенты получат 5% cash back за оплату услуг «Мостакси». «Плата 91 рубль за подключение программы взимается по «Космической» карте, по остальным — подключается бесплатно», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.