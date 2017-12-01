РосЕвроБанк с 1 декабря взимает комиссию за выдачу наличных в банкоматах сторонних банков с дебетовых карт в размере 100 рублей по операциям до 1 тыс. рублей включительно и 1%, минимум 200 рублей, при сумме свыше 1 тыс. рублей. Исключение составляют банкоматы Райффайзенбанка, Бинбанка и банка «ФК Открытие», в которых снятие будет бесплатным.
Ранее по «Зачетной» карте комиссия за эти операции отсутствовала, а по продуктам «Накопительная», «Миллионер» и «Платиновая» предоставлялась возможность совершить одну операцию в месяц бесплатно, далее взималась плата 1%, минимум 200 рублей, вне зависимости от суммы операции.
Также с 1 декабря банк предложил новую программу лояльности «Cash Back на Мостакси», которая доступна держателям всех карт, кроме «Зачетной» и «Накопительной». По условиям программы клиенты получат 5% cash back за оплату услуг «Мостакси». «Плата 91 рубль за подключение программы взимается по «Космической» карте, по остальным — подключается бесплатно», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
На данный момент компании REG Holding Limited принадлежит 64,66% акций банка. Конечными бенефициарами банка через указанную организацию выступают член совета директоров банка Сергей Гришин (27,56% акций в капитале банка), председатель совета директоров Андрей Суздальцев (10,63%), председатель правления Илья Бродский (12,37%), Антон Бесаев (3,31%), члены правления Дмитрий Суздальцев и Олег Вершинин (по 0,37%). Стоит добавить, что Сергей Гришин и Андрей Суздальцев в настоящее время являются директорами компании RosEuroDevelopment Holding Corporation. Строительная организация с соответствующим российским названием «РосЕвроДевелопмент» наряду с АКБ «РосЕвроБанк», «РосЕвроОтель» (управление гостиничной недвижимостью) и девелоперской компанией «РосЕвроСити» (ООО «РЕ-СИТИ»), согласно данным сайта последней организации, входят в консорциум «РосЕвроГрупп».
Совкомбанку напрямую и через участие в REG Holding Limited принадлежит 28,67% акций банка. Еще 11% акций контролирует Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который в июне 2012 года увеличил свою долю в уставном капитале банка на 6% за счет выкупа акций у компании REG Holding Limited; Правительство Федеративной Республики Германия в лице корпорации DEG владеет 5,7% акциями банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 193,20 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,94 млрд, кредитный портфель — 99,61 млрд, обязательства перед населением — 40,48 млрд.