Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал к скорейшему переводу в практическую плоскость вопросов создания Банка развития Шанхайской организации сотрудничества и Специального счета ШОС.

«Нам предстоит еще договориться по целому ряду вопросов, в том числе по отдельным механизмам экономического сотрудничества внутри ШОС, потому что дискуссии о Банке ШОС, о специальном счете ШОС ведутся последние лет десять, я на каждом мероприятии слышу об этом выступления моих коллег и сам на эту тему выступал и выступаю», — сказал глава Кабинета министров РФ на пресс-конференции по итогам заседания совета глав правительств ШОС. Медведев подчеркнул: «Здесь уже пора все переводить в плоскость договоренностей, а не толочь воду в ступе». «Все в наших руках», — уверен глава Кабинета министров.

Медведев отказался сравнивать возможности ШОС с другими проектами — Трансокеанское, Трансатлантическое партнерство. «Там есть свои сложности, коллеги ведут бесконечные переговоры, какие-то страны откалываются, какие-то страны присоединяются», — пояснил он. По словам премьер-министра, «в любом случае нужно принимать во внимание несколько моментов». «Весь мир движется в сторону региональной интеграции», — указал он, добавив, что «на всех континентах есть разные формы интеграции». «Это такой мировой тренд», — уверен председатель правительства РФ.

Он напомнил, что ШОС задумывалась как организация, которая занимается координацией политики по вопросам безопасности, но сейчас она стала уделять внимание и экономическим вопросам. «Шанхайская организация сотрудничества очень большая — по населению стран, которые представлены в ШОС, это колоссальная организация. Она объединяет значительную часть мирового населения, экономики ее стран тоже имеют большое значение в мировой экономике», — указал он.