Краснодарский банк «Кубань Кредит» предлагает оформить кредитную карту категории Visa Gold.
Процентная ставка составит 25% годовых. Кредитный лимит устанавливается в размере от 20 тыс. до 500 тыс. рублей. Выпуск и обслуживание в первый год осуществляются бесплатно, со второго года обслуживания взимается комиссия в 1,5 тыс. рублей.
Предусмотрен льготный период длительностью до 55 дней. Грейс-период распространяется на все операции по карте, в том числе на снятие наличных.
Комиссия за выдачу кредитных средств и собственных средств заемщика в банкоматах и ПВН банка, а также в устройствах сторонних кредитных организаций составит 4%, но не менее 290 рублей.
«Главным плюсом кредитного предложения можно назвать невысокую процентную ставку. При выборе продукта заемщику стоит обратить внимание на наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
ООО «КБ «Кубань Кредит» — крупный по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Краснодарском крае. Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности являются вклады физических лиц (65,5%).
Ключевым владельцем банка выступает председатель наблюдательного совета Виктор Бударин, контролирующий 84,50% в капитале кредитной организации напрямую и еще 2,39% посредством ЗАО «Кубанская марка». Небольшими долями владеют также члены его семьи: член наблюдательного совета Елена Кандинер (супруга) — 5,60%, Вера Бударина (дочь) — 3,70%, Дмитрий Бударин (сын) — 3,00%. На акционеров-миноритариев приходится 0,81% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 86,27 млрд рублей (72-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 9,67 млрд, кредитный портфель — 55,46 млрд, обязательства перед населением — 55,95 млрд.