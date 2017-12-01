Краснодарский банк «Кубань Кредит» предлагает оформить кредитную карту категории Visa Gold.

Процентная ставка составит 25% годовых. Кредитный лимит устанавливается в размере от 20 тыс. до 500 тыс. рублей. Выпуск и обслуживание в первый год осуществляются бесплатно, со второго года обслуживания взимается комиссия в 1,5 тыс. рублей.

Предусмотрен льготный период длительностью до 55 дней. Грейс-период распространяется на все операции по карте, в том числе на снятие наличных.

Комиссия за выдачу кредитных средств и собственных средств заемщика в банкоматах и ПВН банка, а также в устройствах сторонних кредитных организаций составит 4%, но не менее 290 рублей.



«Главным плюсом кредитного предложения можно назвать невысокую процентную ставку. При выборе продукта заемщику стоит обратить внимание на наличие комиссии за снятие собственных средств в устройствах банка», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.

